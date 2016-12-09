Ставрополь, 9 декабря, 2016, 22:47 — ИА Регнум.



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«Нам удалось внести и в межрегиональную и в федеральную повестку позитивный образ Кавказа, как территории стабильности, гражданского согласия, уникальной культуры, добрососедства и территории успеха». Такое мнение высказал 9 декабря в Пятигорске заместитель полпреда президента РФ в СКФО Михаил Ведерников на пленарном заседании «Кавказ — 2017: грядущие вызовы» в рамках четвертого Форума СМИ СКФО.

На протяжении достаточно продолжительного времени в федеральных и зарубежных СМИ Северный Кавказ воспринимался как опасная территория, передали ИА REGNUM слова полпреда организаторы форума в Центре современной кавказской политики.

«Доминировал образ «стреляющего Кавказа», поставщика негативных новостей, аутсайдера в экономическом развитии, раздираемого межнациональными, межконфессиональными конфликтами», — сказал представитель полпредства.

За последние пять-шесть лет активность экстремистов снизилась, но негативные стереотипы остались. Форум СМИ Северного Кавказа был создан как раз для переосмысления информационной политики.

Ведерников отметил значительные темпы развития региональной журналистики. «Есть здоровая внутренняя конкуренция, есть очень много технических новаций, творческие подходы», — сказал он.

Также он отметил позитивную роль в этом процессе молодежного форума «Машук», празднования 2000-летия Дербента.

«В хорошем смысле экспансию на федеральное информационное поле нам надо расширять», — заявил полпред. Он считает, что это целесообразно делать на площадке Московского кавказского клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвертый Форум СМИ Северного Кавказа состоялся в Пятигорске. Его организаторами выступили Центр современной кавказской политики, полпредство президента РФ в СКФО и руководство Ставропольского края. Следующий форум предложено провести в республике Ингушетия.

Отметим, что первый подобный форум прошел в 2013 году. Он был призван консолидировать журналистское сообщество Северного Кавказа для обмена информацией, опытом, для обсуждения характерной для региона проблематики.

Тогда исследования показали негативное общественное мнение о положении дел на Северном Кавказе. Это было связано с тем, что информационную повестку формировали люди, которые никакого отношения к Северному Кавказу не имели. Северокавказская журналистика начала консолидацию для формирования положительного имиджа региона.

Важным моментом стало приглашение на Форум крупных участников медиасферы, таких как телеканал «Россия», «Первый канал», ведущие информагенства, для того, чтобы они ближе познакомились с информационными ресурсами Северного Кавказа, работали с местными специалистами. Для этого в каждой республике были созданы экспертные клубы.

Впоследствии форум стал развиваться и превратился в ежегодное мероприятие. В его работу привлекалось все больше журналистов из разных регионов России и Закавказья. Однако цели и задачи мероприятия не теряют своей актуальности: общение, обмен мнениями, повышения профессионализма, объединение журналистского сообщества Северного Кавказа.