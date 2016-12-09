Новосибирск, 9 декабря, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, в Новосибирске в кинотеатре «Победа» состоялась первая ретроспектива трилогии новозеландского кинорежиссера Питера Джексона «Властелин Колец». Организует специальные показы кинокомпания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия — США Кольцо

Мероприятие проходит с 9 по 12 декабря, помимо Новосибирска, еще в трех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В ходе ретроспективы на большом экране впервые можно будет увидеть расширенную версию всех трех частей фильма: «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» продолжительностью 228, 235 и 263 минут соответственно (с учетом дополнительных 15-минутных титров в конце каждой серии).

«Властелин Колец» — эпическое кинополотно новозеландского режиссёра, навсегда изменившее облик современного кинематографа. Спустя 15 лет после выхода в прокат «Братства Кольца», фильм Питера Джексона по-прежнему горячо любим зрителями. «Властелин колец» имеет миллионы поклонников по всему миру, огромный доход («Возвращение короля» стал первым фильмом после «Титаника», которому покорилась планка сборов в миллиард долларов), и в общей сложности, 30 номинаций на премию «Оскар» (третья часть фильма получила 11 номинаций и победила во всех).