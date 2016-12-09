Сеул, 9 декабря, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с Южной Кореей и продолжают оставаться союзниками, такое заявление сделал Белый дом после сообщений об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает 9 декабря Reuters.

U.S. Army Американские и южнокорейские солдаты. Южная Корея

«Соединенные Штаты по-прежнему являются близким союзником, другом и партнером Южной Кореи, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с и. о. президента Хван Гё Ан», — заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.

Напомним, 8 декабря парламент Южной Кореи внес на рассмотрение законопроект об импичменте президента. За отстранение от должности Пак Кын Хе проголосовало 234 депутата, в то время как хватило бы и 200 голосов. Поводом для вотума недоверия стал скандал, в центре которого оказалась подруга Кын Хе Цой Сун Силь, оказывавшая влияние на принятие политических решений.