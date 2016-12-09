Москва, 9 декабря, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, в Москве к 15-летию выхода культового фильма «Братство Кольца» начались специальные показы трилогии новозеландского кинорежиссера Питера Джексона «Властелин Колец», снятой по роману-фэнтези ХХ века профессора Дж. Р. Р. Толкина. Организует ретроспективу кинокомпания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия — США Начеку

Мероприятие проходит с 9 по 12 декабря в кинотеатре «Формула кино Горизонт». В ходе ретроспективы на большом экране впервые можно будет увидеть расширенную версию всех трех частей фильма: «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» продолжительностью 228, 235 и 263 минут соответственно (с учетом дополнительных 15-минутных титров в конце каждой серии).

Помимо, Москвы аналогичное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Читать подробнее: Зло возродилось из небытия: в РФ покажут полную версию «Властелина колец»