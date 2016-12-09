Челябинск, 9 декабря, 2016, 22:18 — ИА Регнум. В Челябинской области растут масштабы взяточничества. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Александр Ермолаев на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kiwiev Коррупция

Правоохранители на пресс-конференции сообщили о тенденции, которая имеет место в Челябинской области. Она, как и в некоторых других сферах жизнедеятельности общества (например, в экономике), идет в противовес тенденциям, в других регионах.

Так, по сообщению спикеров в городах Уральского федерального округа: в Тюмени, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Кургане и Ямале произошло заметное снижение взяточничества на цифры от 15 до 28%. А вот в Челябинской области — рост.

«С января по ноябрь в Челябинской области выявлено 732 преступления коррупционной направленности. 452 из них — преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы органов местного самоуправления. Это наиболее тяжкие и опасные коррупционные преступления, предполагающие корыстное злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности и совершение служебного подлога и др.», — делится цифрами начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев.

Все же, по словам прокурора, больше других выявляются преступления, связанные со взяточничеством, — получение (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). В совершении таких преступлений были уличены свыше 200 жителей Южного Урала. Общая сумма по преступлениям, связанным со взяточничеством, превысила 30 млн рублей.

Был приведен конкретный пример, который показывал масштабы проблем в регионе. «Предприятие проводит конкурс на заключение контракта на сумму почти 1 млрд рублей. Тендер выигрывает свердловская фирма, ей оплачивают 30% аванс (свыше 250 млн рублей!), а фирма выполняет начальные работы на сумму 50 млн рублей и сворачивает свою деятельность. Срок контракта вышел, деньги потрачены. Что делать? ГУ МВД РФ по Челябинской области возбудило дело, сейчас проводится расследование», — сообщил Александр Ермолаев.

Напомним, 1 июля 2016 года о нарастающих проблемах в сфере коррупции было сообщено главами правоохранительных ведомств Челябинской области на заседании комиссии правительства Челябинской области по координации работы по противодействию коррупции. С докладами тогда выступили прокурор области Александр Кондратьев, начальник УФСБ Игорь Ахримеев, начальник ГУ МВД Андрей Сергеев и исполняющий обязанности руководителя СУ Следственного комитета РФ Степан Шульга. Результаты мониторинга мероприятий по противодействию коррупции руководители силовых ведомств Челябинской области представили главе Челябинской области.

Уже тогда главные риски коррупции силовики определяли в сфере муниципальных и госконтрактов, при этом отмечалось, что возникают они при взаимодействии чиновников с муниципальным и госимуществом. На том заседании был анонсирован телефон доверия, по которому можно было сообщить о фактах коррупции.

Отметим, в связи с тем, что масштабная коррупция при совершении экономических сделок в России не преодолена, говорить об экономическом развитии было бы преждевременно.

Эксперты, экономисты по своему интерпретируют факт коррупции, который не дает развиваться. Так, по итогам Петербургского экономического форума высказался Алексей Кудрин. Он отметил, что российская экономика «буксует» в большей степени из-за проблем с непрекращающимся переделом собственности в России.

«Если вы имеете производственный спор по выполнению контракта или по поставкам продукции, или по собственности, очень важно, чтобы они очень корректно разрешались. У нас такая практика еще не закрепилась. От периода рейдерских захватов 90-х — начала нулевых еще мы не сильно отошли, они периодически встречаются. Такая традиция у нас существует. А это, как правило, недоработка институтов, тех, которые должны разрешать эти споры», — сообщил Алексей Кудрин.

Позже со словами экс-министра финансов России практически солидаризовался челябинский политолог Сергей Зырянов. 24 июня он на круглом столе в «АиФ-Челябинск» он отметил, что существует «болезнь», которая поразила нашу экономику, и не позволяет ей развиваться. По сути, создана экономическая структура, которая препятствует развитию конкуренции и развитию экономики в конечном счете, отметил Сергей Зырянов.

Таким образом, фактически эксперты подтверждают тезис о том, что в России капитализм не вышел из первоначального накопления капитала. Чтобы развитие, хоть и скромное, в капиталистической России было бы возможным, государство должно победить коррупцию, вытеснив ее на задворки экономического процесса, — отмечают эксперты.