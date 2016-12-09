Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить военные действия в Сирии и операцию по освобождению Алеппо от террористов, сообщает пресс-служба сессии Генеральной Ассамблеи.

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За принятие этого документа проголосовали 122 члена ассамблеи, против высказались 13 и 36 воздержались. Инициатором и автором резолюции выступила Канада. Резолюция требует прекратить операцию по освобождению Алеппо от террористов, снять блокаду и предоставить свободный доступ для доставки помощи всем нуждающимся.

Россия еще до голосования обозначила свое неприятие этого текста. Виталий Чуркин отметил, что в документе «неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии, зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны» и в нем «нет четкого указания на то, что режим прекращения боевых действий не может распространяться на террористов».

Постпред США Саманта Пауэр заявила, что данная резолюция нужна, чтобы «остановить резню», а постпред Канады, инициировавшей документ, назвал резолюцию напоминанием о высшем приоритете жизней людей.

Напомним, ранее Россия и Китай совместно заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Алеппо, инициированный Египтом, Испанией и Новой Зеландией, предлагавший прекращение операции по освобождению Алеппо на неделю.

Отметим, что резолюции Генеральной ассамблеи ООН юридически ни к чему не обязывают.