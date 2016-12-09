Вашингтон, 9 декабря, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Пол Райан встретились, чтобы обсудить политическую повестку дня, сообщает 9 декабря Reuters.

Gage Skidmore Пол Райан

Официальные лица в команде Трампа не дают никаких комментариев по поводу встречи.

Различия во взглядах между Райаном и Трампом в течении предвыборной гонки уступили место прагматическим отношениям, по словам лидеров республиканской партии два политика встречаются чуть ли не каждый день.

После победы на президентских выборах 8 ноября, Трамп проводит регулярные встречи с экспертами, советниками, политиками, чтобы сформировать свою команду, а также заручиться поддержкой американского истеблишмента.

Команда избранного президента еще не сформирована, так по-прежнему не ясно кто займет одну из ключевых должностей — пост госсекретаря.