Воронеж, 9 декабря, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Областной экологический фестиваль «Древо жизни» прошел в Воронеже 9 декабря, он стал региональным этапом VI Открытого межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Govvrn.ru На экологическом фестивале «Древо жизни»

Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой, научно — практической деятельности детей и юношества в области экологии, патриотического, нравственного и культурно — просветительского воспитания молодежи и прошел в канун объявленных президентом РФ «Года экологии» и «Года особо охраняемых природных территорий».

По поручению губернатора Воронежской области Алексея Гордеева участников фестиваля поприветствовал руководитель регионального департамента природных ресурсов Алексей Карякин.

В рамках программы форума состоялись также научно — практическая конференция для учащихся образовательных учреждений, гала-концерт творческих коллективов, тематическая выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографий.

В фестивале приняли участие более 500 человек, среди которых были учащиеся общеобразовательных учреждений муниципальных районов области, занимающиеся вопросами экологии и охраны окружающей среды, детские научные общества, творческие коллективы, учащиеся музыкальных школ, театральных студий, школ искусств, мастерских декоративно-прикладного творчества и других учреждений.

Итоги проведенного в рамках фестиваля конкурса будут подведены в марте 2017 года в Москве. На торжественном закрытии VI открытого межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни» победители будут награждены путевками в «Международный детский центр «Артек».