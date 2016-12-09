Воронеж, 9 декабря, 2016, 21:19 — ИА Регнум. IX архитектурный форум «Зодчество VRN» открылся в Воронеже 9 декабря. В церемонии открытия, которая состоялась в Воронежском концертном зале, принял участие глава региона Алексей Гордеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Govvrn.ru Алексей Гордеев на выставке «Зодчество VRN»

Открывая форум, Алексей Гордеев поблагодарил организаторов, отметив, что это очень большой труд.

«Форум набрал свою мощь, он проходит уже в девятый раз, и важно то, что он стал ещё и многогранным. Здесь можно провести дискуссии между профессиональным сообществом, властью, представителями общественных организаций, существуют и определённые образовательные программы. Всё это повышает уровень и качество форума», — подчеркнул губернатор.

«Мы знаем, насколько важно сегодня правильно формировать пространство, в котором живут люди, так как пространство ориентирует человека и повышает его капитал, что является сегодня основой любого современного государства. Вы знаете, почему наш форум крутой?! — обратился глава региона к участникам и гостям. — Крутой он тем, что здесь много молодёжи. И я особенно приветствую молодёжь. За вами будущее! И я бы очень хотел, чтобы многие работы, которые здесь представлены, а их более двухсот, нашли своё практическое применение. Поздравляю конкурсантов, победителей. Жюри, как я понимаю, очень профессиональное и было справедливым. Желаю творческих успехов, кипучей энергии и свершения всех ваших планов».

Глава региона также осмотрел выставку участников конкурсной программы форума. Это работы архитекторов, проектных институтов, творческих коллективов, студентов архитектурных вузов из Ивановской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Орловской, Липецкой и Воронежской областей. Всего было представлено 220 архитектурных проектов в трёх номинациях: «Проекты», «Постройки» и «Творчество студентов».

Впервые в рамках форума работала уникальная арт-зона, посвященная тому, как архитектура во взаимодействии с другими видами искусства создает городскую среду. Со-кураторами выступили известный воронежский художник Евгений Камбалин и композитор, автор музыки ко многим действующим спектаклям Камерного театра Ярослав Борисов. В рамках форума также состоялась выставка «ПИК.16» известных воронежских фотографов: работы, посвященные городу, представили Константин Добровицкий, Константин Толоконников, Олег Харсеев, Кристина Бражникова, Евгений Бичев, Евгений Срибный.

Одним из ключевых событий форума стала презентация администрацией Воронежа результатов и перспектив введения дизайн-регламента, планов благоустройства общественных рекреационных зон и схемы трассировки пешеходных зон и озелененных территорий центральной части Воронежа. Кроме того, по поручению губернатора Алексея Гордеева, была организована панельная дискуссия о перспективах реконструкции Театра оперы и балета.

После церемонии открытия форума глава региона встретился с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. В ходе встречи речь шла о работе форума и представленных на выставке проектах, в частности, о проектировании новых типов жилых одноэтажных домов. Было отмечено, что для регионов России строительство комфортного и доступного жилья актуально, а представленный проект имеет большие перспективы. Также участники встречи говорили о перспективах сотрудничества Союза архитекторов России и правительства Воронежской области по повышению качества архитектурных проектов и городской среды. Одним из направлений совместной работы может быть комплексная реконструкция открытых пространств. Кроме того, была затронута тема сохранения существующих Домов архитектора в регионах, в том числе и в Воронежской области.

Форум «Зодчество VRN», ранее проходивший под названием «Зодчество Черноземья», проводится с 2007 года. Он является крупнейшим событием в области архитектуры и градостроительства в регионах Центральной России.