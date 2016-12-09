Варшава, 9 декабря, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Задержание пророссийских журналистов в Белоруссии может являться сигналом Минска к тактическому сближению с Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат политических наук Варминьско-Мазурского университета Кшиштоф Женгота, комментируя арест в Белоруссии трёх авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина.

Facebook.com/krzysztof.zegota Польский политолог Кшиштоф Женгота

«Конечно, это не главная новость в польских медиа, но, что я прочитал, так то, что все подчеркивают, что эти три журналиста высказывали пророссийский подход, — сообщил Женгота. — Даже говорят, что они «эмиссары Русского мира».

По мнению польского политолога, задержание «открыто пророссийских журналистов» может быть сигналом Белоруссии к европейскому сообществу, что эта страна уже не такая пророссийская и хочет приблизиться к Западу».

«Это важно с польской точки зрения потому, что в последнее время мы наблюдаем серьёзное потепление в польско-белорусских отношениях, подтверждением чему являются визиты в Минск польского вице-премьера Матеуша Моравецкого и маршала Сената Станислава Карчевского», — продолжил Женгота.

«Ясно, что «cтояние верхом» между Западом и Востоком имеет очень сильные традиции в белорусской политике, и не раз бывало, что президент Лукашенко балансировал между двумя сторонами. Я не готов оценивать ситуацию в целом, но подобный открытый антироссийский шаг может являться первым сигналом очередного (но, конечно, тактического) отклонения белорусских властей к Западу», — подытожил политолог Варминьско-Мазурского университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании авторов нашего агентства Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента Сергея Шиптенко. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Редакция ИА REGNUM не признает предъявленные авторам обвинения и считает их политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.