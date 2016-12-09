Челябинск, 9 декабря, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Обвинения, которые белорусские силовики предъявляют авторам ИА REGNUM, — полный абсурд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель челябинского отделения движения «Суть времени» Александр Забачёв.

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«Когда заканчиваются аргументы, в ход идут кулаки. Это неправильно. Это означает, что начинается игра, в которой сторона, применяющая силу, хочет в ранее взаимовыгодном взаимодействии обойти договоренности и получить желаемое грубым давлением. Но такое поведение всегда приносит пользу лишь на коротком временном интервале. В долгосрочной перспективе такая позиция, — заведомо проигрышная», — отметил общественник.

Он добавил, что в Белоруссии происходят опасные тенденции, напоминающие украинские, предваряющие Майдан: «Некоторыми силами раскручивается тема белорусской, обособленной от русской, идентичности. Это, как резкий запах нашатыря, сразу бьет по нюху и говорит о потенциальных опасностях, которые возникают в отношениях России и Белоруссии».

«Почему это происходит? Да потому, что в России самое дружеское, самое трепетное отношение к белорусским братьям. Эта связь была спаяна в годы Великой Отечественной войны, и в настоящее время непростых испытаний она ощущается не меньше. И эту связь никто категорически не хотел бы утратить. По крайней мере не знаю в своем окружении никого с противоположной позицией», — подчеркнул Александр Забачёв.

«К чему я это все. К тому, что, насколько я знаю ИА REGNUM и журналистов, работающих в агентстве, у них, как у профессионалов, есть это понимание необходимости укреплять взаимоотношения двух государств, а уж никак не совершать «умышленных действий, которые направлены на возбуждение межнациональной и социальной вражды граждан Белоруссии и России». Считаю происходящее недоразумением и действиями, которые навредят дружбе Белоруссии и России. Журналисты должны быть как можно скорее освобождены. А формат разговора должен вновь обрести форму аргументированного диалога», — резюмировал общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь), а также корреспондент Сергей Шиптенко. Им вменяют разжигание межнациональной розни. Редакция ИА REGNUM не признает предъявленные авторам обвинения и считает их политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.