Москва, 9 декабря, 2016, 20:30 — ИА Регнум. «История, когда авторов очень взвешенного и дружественного Белоруссии издания задерживают правоохранительные органы по статье «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» — это совсем за пределами моего понимания». Так прокомментировал задержание в Белоруссии корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко и авторов агентства Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) политолог Андрей Колядин.

Vectorportal Задержание

«Страшно даже предположить, что они могли натворить. Может, по-русски писали? Или сделали ошибку в фамилии значимого должностного лица? В любом случае тот «непоправимый ущерб», который они нанесли, никак не соразмерен ценности дружбы и сотрудничества между нашими государствами и народами», — сказал политолог.

«Думаю, что конфликт в ближайшее время разрешится. Журналисты выйдут на свободу», — выразил надежду Андрей Колядин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента Сергея Шиптенко. Им вменяют разжигание межнациональной розни.

Редакция ИА REGNUM не признает предъявленные авторам обвинения и считает их политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.