Орел, 9 декабря, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Задержанные в Белоруссии журналисты ратовали за единство русского и белорусского народов и выступали против процессов, которые отдаляют друг от друга наши государства. Сегодня свобода слова оказалась под угрозой. Так прокомментировал ИА REGNUM задержание в Белоруссии журналистов депутат Орловского областного совета, лидер фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин.

Pixabay.com Конец свободы слова?

«Арестованы журналисты ИА REGNUM. Предлог — разжигание межнациональной розни между народами России и Белоруссии. Того, кто знаком со статьями Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) такая формулировка, скорее всего, удивит. На мой взгляд, оба автора ратовали за единство русского и белорусского народов и выступали против процессов, которые отдаляют друг от друга наши государства. Позже был арестован и Сергей Шиптенко. Полемика в журналистской среде — нормальное явление, именно в споре рождается истина, но арест — не аргумент в споре! Арест — аргумент грубой силы и давления, цензуры и нетерпимости. Свобода слова под угрозой!» — заявил Руслан Перелыгин.

О задержании в Белоруссии авторов агентства ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко, стало известно сегодня, 9 декабря. Известно, что у Сергея Шиптенко проведен арест.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.