Буэнос-Айрес, 9 декабря, 2016, 20:14 — ИА Регнум. «За профессиональную журналистскую деятельность нельзя арестовывать людей. Это недопустимо», заявила корреспонденту ИА REGNUM аргентинский журналист и общественный деятель Марина Богословская.

Pixabay.com Колючая проволока

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии правоохранительные органы задержали Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Журналистам ИА REGNUM предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

«Если есть какие-то претензии к содержанию статей, надо подавать в суд. Например в Аргентине есть закон о свободе прессы и свободе «реплики». Эти законы — гарантии свободы слова и печати. Если кто-то неправ или выложил недостоверную информацию, можно всегда отстоять свою правоту в суде. Это справедливо, демократично и без нарушения Декларации прав человека. Но решать такие споры путем арестов и репрессий? Это вопиющее нарушение прав!

Статья 32 Конституции Аргентины говорит о том, что никто, даже Конгресс страны не может ограничивать свободу печати. А о чем говорит Конституция Белоруссии и выполняются ли пункты главного Закона этой страны. Закона, который стоит над любыми актами и действиями исполнительных органов власти? Неужели Конституция Белоруссии позволяет арестовывать людей без суда и следствия? Законны ли такие действия? И подписала ли вообще, в таком случае, Белоруссия Декларацию прав человека?», заявила Марина Богословская.

Отметим, что свое недоумение происходящим в Белоруссии, где были арестованы журналисты ИА REGNUM, в социальных сетях выразили журналисты и общественники и других стран Латинской Америки: Коста-Рики, Венесуэлы, Бразилии.