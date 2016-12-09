Рязань, 9 декабря, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В истории борьбы против сноса дома Циолковского в Рязани наметилась, казалось бы, положительная тенденция: создана комиссия под руководством вице-губернатора С.В. Филимонова, которой поручено решать вопросы, связанные с историческим наследием Рязанщины. Этому органу поручено рассмотреть в том числе и вопрос по обоснованности доказательств проживания К.Э. Циолковского в «Доме Колемина» по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 40. Городские власти Рязани вознамерились снести здание, но после того как ситуация получила широкую общественную огласку, уже областным руководством был объявлен 90-дневный «мораторий» на демонтаж старинного строения.

Циолковский К. Э

Что, кстати, подтверждается ответом на Открытое письмо, направленное в адрес городской администрации за подписями руководителей рязанских региональных отделений общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» и движения «Суть времени», к которым присоединился доктор философских наук, профессор РГУ Р.Я. Подоль. Правда, ответ опять-таки пришёл из правительства области. Ну да ладно, не будем придираться. Хорошо то, что власть приняла решение разобраться в этом вопросе.

Настораживает другое. А именно, что в состав комиссии не вошли все те историки и краеведы, что встали на защиту «Дома Циолковского». Складывается ощущение, что при принятии окончательного решения их мнение власть учитывать не собирается.

Особенно принимая во внимание ещё одну тенденцию, явно прослеживающуюся в действиях рязанского истеблишмента в последние дни. Не далее как две недели назад, чиновники рязанской областной администрации попытались подкорректировать статью о К.Э. Циолковском в «Википедии», но были уличены в этом. А вчера на сайте Министерства культуры рязанской области появилось сообщение о мероприятии, организованном в областной универсальной библиотеке им. Горького: слайд-лекции «Константин Эдуардович Циолковский. Путь к звездам», приуроченной к празднованию 160-летия со дня рождения выдающегося ученого, грядущему в 2017 году.

Хорошее, нужное мероприятие. Но вот что бросилось в глаза: почему-то из биографии нашего великого земляка в версии, предложенной в изложении содержания слайд-лекции напрочь исчезло упоминание о периоде, когда Циолковский жил в Рязани с 1860-го по 1868-й год. А этот период как раз и связан с теми домами: ул. Урицкого д. 51 (53) и ул. Вознесенская, д. 40, вокруг сохранения которых и длится противостояние между общественностью и властью. Вот потому и одолевают сомнения рядовых рязанцев в отношении объективности будущего решения комиссии Филимонова.

В годы проживания в «Доме Колемина», маленький Костя Циолковский оглох. Не полностью, но всю жизнь был вынужден преодолевать этот недуг. В частности, когда подрос, то смастерил себе множество приспособлений в виде «труб-воронок», чтобы лучше слышать своих собеседников.

Может быть, сделать подобное приспособление и подарить его рязанским чиновникам, чтобы лучше слышали мнение жителей города?

Или слова Президента России Владимира Путина?

Например эти: «Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение» (Из Обращения к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года).