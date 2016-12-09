Москва, 9 декабря, 2016, 19:55 — ИА Регнум. «Задержание журналистов в Белоруссии является грубым нарушением свободы прессы. Вменение обвинения по надуманной статье представляет собой полицейских беспредел. Это значит, что такое может случиться с каждым экспертом, журналистом, любым, кто позволит себе выступить с иной точкой зрения на происходящие в Белоруссии процессы», заявила корреспонденту ИА REGNUM известный российский правозащитник, автор книги «По ту сторону правосудия» Татьяна Сухарева.

Alan Levine Нарушение свободы прессы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии правоохранительные органы задержали Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Журналистам ИА REGNUM предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Татьяна Сухарева отметила, что использование уголовного преследования для устранения неудобных людей из медийного поля характерно не только для Белоруссии. Но и для других стран.

«Я против разжигания ненависти по отношению к любой группе. Но подобные обвинения должны иметь четкую доказательную базу, быть аргументированными. А когда правосудие становится инструментом сведения личных счетов, устранения неудобных экспертов и журналистов, оно перестаёт быть правосудием и превращается в судоправие. Что мы и наблюдаем в случае с задержанием журналистов ИА REGNUM в Белоруссии», подчеркнула российская правозащитница.

Татьяна Сухарева отметила, что журналистов ИА REGNUM, работающих в разных точках нашей планеты, отличает профессионализм и объективность. И она выражает надежду, что ситуация в ближайшее время разрешится и журналисты будут дома