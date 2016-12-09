Чебоксары, 9 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Задержание белорусскими правоохранительными органами трёх журналистов ИА REGNUM — попытка оказать давление не только на авторов, но и желание «приструнить влиятельное информационное агентство». Это также может быть следствием прозападнической «оттепели» и евроинтеграции в Белоруссии. «Всё же надеюсь, что задержание журналистов — недоразумение, которое в скором времени будет разрешено и не дойдёт до суда», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция по-белорусски

Политик назвал «глупостью», что три человека могут «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Странно, что белорусские власти умудрились найти в журналистских статьях межнациональную рознь, а российские власти со всей её мощью — просмотрели, отметил он.

«Журналисты на то и журналисты, чтобы вскрывать самые болезненные, самые неприятные для власти проблемы, подавая их со всех сторон, а не только с одной позиции — проправительственной. Когда оголяются проблемы, которые власть всячески пытается скрыть от народа или замалчивает, тогда начинают искать виноватых. Сейчас таковыми оказались журналисты. Можно предположить, что журналисты виноваты за вскрытие проблем, замалчиваемых властью. Это неправильный подход. Хотелось бы верить, что это недоразумение. Думаю, местным властям надо детально разобраться в ситуации», — считает Владислав Солдатов.

Лидер чувашского отделения «Патриотов России» также считает, что журналистов могли задержать с целью «приструнить их, напугать, показать своё место, чтобы были лояльнее к власти»: «А через журналистов — приструнить агентство и тем самым повлиять на его редакционную политику».

«Удивительно то, что задержание происходит в так называемой братской Белоруссии. Я мог бы ещё понять, если бы речь шла о пресловутой Украине с русофобскими настроениями, или Прибалтике, хотя даже там не задерживали одновременно трёх журналистов одного СМИ. Хотя, с другой стороны, недавно заговорили о том, что в Белоруссии — «оттепель», страна движется в сторону евроиинтеграции. Да и батька в последнее время добрый стал, не видно, чтобы он кого-то увольнял, публично отчитывал, разгонял, в тюрьму сажал. Так что всё может быть», — говорит Владислав Солдатов.

Напомним, в последние дни в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Павловцу и Алимкину предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM заявляет о том, что считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции. «Редакция уверена, что названные действия спецслужб являются провокационным и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича», — говорится в заявлении агентства.