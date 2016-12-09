Брянск, 9 декабря, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по делу депутата облдумы от «Единой России» Николая Зародыша, сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

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По версии следствия, Николай Зародыш с 2013 по 2014 год, являясь депутатом Клинцовского городского совета, получил от своего знакомого 650 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал решить вопрос с выделением дома в городе. Однако он не уточнял, что депутат не имеет таких полномочий.

«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Клинцовский городской суд Брянской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Зародыш стал депутатов Брянской областной думы в 2014 году.