Мадрид, 9 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Политическим мейнстримом Европы становится популизм, чтобы активно ему противостоять нужно смягчить меры жесткой экономии и сосредоточиться на экономическом росте, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает 9 декабря Reuters.

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«Наиболее важный задачей всей Европы является достижение экономического роста и занятости», — сказал Рахой.

Рахой выступил с таким заявлением после отставки Маттео Ренци, итальянского премьер-министра. Рахой отметил растущее движение против традиционной партийной системы в Европе, это касается, в том числе, и Франции с Германией.

«Если традиционные политические партии возьмут на вооружение риторику противников системы, то они выстоят и ситуация стабилизируется», — считает Рахой.

Напомним, за последний год в ЕС, а также во всем западном мире наблюдаются консервативные тенденции, направленные против либеральных подходов в экономических и социальных вопросах. Примером тому могут служить референдум в Великобритании о выходе из ЕС, избрание президентом США Дональда Трампа. В будущем году предстоят выборы лидеров Германии и Франции. Неудивительно, что это вызывает беспокойство у актуальной политической элиты, которую премьер-министр Испании называет традиционной.