Саратов, 9 декабря, 2016, 19:03 — ИА Регнум. «Мы вправе рассчитывать на максимальную информационную открытость, хочет того руководство Белоруссии, или нет», — заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник, комментируя задержание белорусскими властями авторов ИА REGNUM.

Pixabay.com Недружественное поведение

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«Задержание журналистов и постоянных авторов СМИ — это само по себе событие экстраординарное, как и предъявление обвинений по такой серьезной статье, как «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Особенно, если речь идет об авторах одного из ведущих информационных агентств нашей страны, каковым является REGNUM», — прокомментировал ситуацию эксперт, отметив при этом, что ИА REGNUM — «чуть ли не единственное даже в России СМИ, которое системно отслеживает политику в сопредельных государствах, а без анализа того, что происходит в Белоруссии сегодня, невозможно говорить о российско-белорусских отношениях в принципе».

«Белоруссия и Россия — члены Союзного государства, наши народы связывают многовековые братские взаимоотношения и кровное родство. Желание вбить клин между нашими народами имели многие завоеватели и потенциальные агрессоры. Мы видим, что произошло на Украине, где эти усилия увенчались успехом, поэтому с особым вниманием воспринимаем любые события, которые могут быть предвестниками ухудшения отношений между нашими братскими странами. Конечно, исполнение требований закона обязательно для всех, и только суд может установить виновен или не виновен человек».

«Но когда происходят такие события, как задержание Юрия Павловца и других авторов ИА REGNUM, мы вправе рассчитывать на максимальную информационную открытость. В данном случае, хочет того руководство Белоруссии, или нет. Иначе это может быть воспринято как недружественный акт против России. Основания для задержания должны быть очень вескими, а все следственные действия — максимально открытыми. Только так можно убедить всех, что за этими задержаниями стоит подозрение в совершении журналистами реальных тяжких преступлений, а не политика, направленная на ухудшение отношений между нашими странами», — продолжил эксперт.

Напомним, в течение недели в Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны три автора ИА REGNUM.

Белорусскими властями 9 декабря задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по месту его жительства около 15:00, за звонками в дверь последовало отключение электроэнергии и интернета в квартире. Позднее Сергей успел сообщить, что «собирает вещи», на данный момент он не выходит на связь.

На текущей неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными. Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Напомним также, поздно вечером 8 декабря пресс-служба СК РБ проинформировала, что следственным комитетом Белоруссии расследуются уголовные дела, возбужденные по статье 130 Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Согласно официальному сообщению, задержаны два белоруса — житель Минска и житель Бреста. Они задержаны и находятся в статусе подозреваемых, будучи заключёнными под стражу.

«Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из Министерства информации Республики Беларусь обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма экспертизах в отношении авторов статей, опубликованных на информационных ресурсах «Регнум», «Лента.ру», «ЕАДэйли»: Николая Радова, Павла Юринцева и Аллы Бронь», — сказано в официальном сообщении.

Согласно представленным комиссией заключениям, в действиях авторов усматриваются признаки преступления по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

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