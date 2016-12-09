Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выявили нарушения со стороны госучреждения «Патриот» при проведении семинара антитеррористической направленности в Тихвинском медицинском колледже 3 декабря 2016 года. Виновные будут наказаны. Об этом 9 декабря заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов, комментируя скандальную ситуацию, вызвавшую заметный резонанс в соцсетях и СМИ.

Https://vk.com/matrixhe «Учения» в Тихвинском колледже. Скриншот из соцсети

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения «антитеррористического семинара» в зал с учащимися колледжа ворвались люди с оружием (или его макетами) и предметами, имитирующими взрывные устройства. Изображая «террористов», они напугали учащихся, а также, по словам очевидцев, прибегали к угрозам и психологическому воздействию.

Как сообщил Николай Емельянов, идет проверка деятельности государственного подведомственного учреждения «Патриот» на предмет соблюдения утверждённой методики подготовки и проведения молодежных информационно-просветительских мероприятий антитеррористической направленности.

«По предварительным результатам проверки выявлены нарушения при исполнении государственного задания в части организации предварительного информирования участников мероприятия и искажения утверждённой методики при использовании визуальных методов воздействия на аудиторию», — отметил в своем комментарии областной чиновник.

Он подчеркнул, что по результатам проверки администрацией Ленинградской области «будут приняты жесткие дисциплинарные и административные меры» по отношению к лицам, несущим ответственность за случившееся.

Напомним, свою проверку по факту ЧП проводят Следственный комитет и органы прокуратуры. «В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, опрошены присутствующие на занятии, а также лица, организовавшие данные учения», — пообещали в СУ СКР по Ленинградской области.