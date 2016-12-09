Санкт-Петербург, 9 декабря, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Не имеющая мировых аналогов система глобальной подводной навигации и связи разработана в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

Mil.ru Подводный аппарат

Концерном «Океанприбор» разработана система навигации и связи «Позиционер», позволяющая широкое использование подводных беспилотников. Благодаря этой системе, беспилотные подводные аппараты смогут автоматически определять свое местоположение при помощи гидроакустических маяков. В ближайшее время развертывание системы «Позиционер» начнется на дне российского арктического шельфа.

На базе технических элементов этой системы планируется создать глобальную сеть подводного мониторинга и обслуживания подводных районов.

Сообщается, что система «Позиционер» включает в себя автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические буи с аппаратурой спутниковой связи «Гонец-Д1М» и навигации ГЛОНАСС. Подводные беспилотники будут патрулировать районы дна на глубине до восьми километров, ориентируясь по сигналам находящихся на дне гидроакустических маяков, в которых заложены сверхточные координаты. Получив их, беспилотник будет уточнять свое местоположение и координировать дальнейшее движение. Эти же буи позволят передавать информацию на поверхность.

По словам официального представителя концерна «Океанприбор» Павла Мартышкина, первым районом развертывания системы «Позиционер» станет район работы газодобывающей морской платформы «Приразломная».