Тамбов, 9 декабря, 2016, 18:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области регионе состоялись публичные слушания проекта закона «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Основные финансовые параметры обсудили представители общественных организаций и политических партий, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, депутаты областной думы, жители региона. Бюджет сохранит свою социальную направленность, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Fin.tmbreg.ru Данные финансового управления

С докладом выступил заместитель главы администрации области, начальник финансового управления области Дмитрий Зубков, подчеркнув, что «основные приоритеты расходов бюджета региона в 2017—2019 годах определены с учетом необходимости решения неотложных задач экономического и социального развития, достижения целевых показателей», обозначенных в майских указах президента РФ.

По его словам, проект бюджета области на 2017 год и плановый период сформирован в программном формате. В проекте бюджета предусмотрены расходы на финансирование 23 государственных программ: на 2017 год — 32,6 млрд рублей или 92,2% от всех расходов бюджета региона, на 2018 год — 30,8 млрд рублей, на 2019 год — 31,4 млрд рублей.

В проекте бюджета на государственную поддержку семьи и детей, в частности, предусматривается в 2017 году — 2,107 млрд рублей, в 2018 год — 1,964 млрд рублей, в 2019 — 2,172 млрд рублей. В следующем году продолжится реализация проекта «Народная инициатива», на что планируется направить 50 млн рублей.

На государственные программы в сферах образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта в следующем году планируется направить 20,2 млрд рублей или 62% «программных» расходов.

В целом основными направлениями бюджетной и налоговой политики региона в 2017—2019 годах станут обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости, сохранение устойчивости консолидированного бюджета, а также поддержка инвестиционной привлекательности области.

Отметим, по данным финансового управления, доходы консолидированного бюджета региона на 2017 год прогнозируются в размере 41,758 млрд рублей, расходы — 43,3 млрд рублей. На 2018 год соответственно — 42,482 млрд рублей и 39,74 млрд рублей, на 2019 год — 42,736 млрд рублей и 42,293 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте управления.