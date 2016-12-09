Тамбов, 9 декабря, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Задержание журналистов российского информационного агентства в Белоруссии можно расценить, как провокацию и попытку внести разногласия в отношении двух стран. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров.

Victor Арест

«Как депутат и человек с активной гражданской позицией, я считаю, что подобные действия в отношении журналистов недопустимы, и это можно расценивать как попытку оказать давление на журналистское сообщество», — сказал Артём Александров.

Также он отметил, что задержание может негативно сказаться на дипломатических отношениях между Россией и Белоруссией. Однако вряд ли дело дойдет до разрыва экономических отношений и в целом кризиса в совместной работе.

«В этой ситуации необходимо детально разобраться. Конечно, это может повлечь за собой какие-то оргвыводы. Но я надеюсь, что конфликт будет исчерпан в ближайшее время, и дело не зайдет слишком далеко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.