Тамбов, 9 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча министра образования и науки РФ Ольги Васильевой и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Губернатор проинформировал о системе дошкольного образования области, модернизации общего образования, создании условий доступной универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Tambov.gov.ru Встреча Ольги Васильевой с Александром Никитиным

Особое внимание в регионе, по словам губернатора, уделяется развитию в сельских территориях современных социокультурных комплексов как центров современной социальной инфраструктуры, их насчитывается 126. Сегодня обеспечены современные условия обучения для 85% школьников. Создание новых образовательных комплексов позволяет решить системную задачу, связанную с реализацией инновационного сценария экономического роста в регионе. Он привел пример образовательного комплекса в селе Тулиновка как центра практической реализации идеологии, базирующийся на духовно-нравственных основах работы с молодежью. Бондарский, Татановский и Избердеевский образовательные комплексы проектировались в логике агробизнес-образования и агроэкотех-образования. Таким образом в регионе выстраивается многоуровневая система экологического образования молодежи и населения в целом. Кроме того, ведется работа по созданию нового образовательного комплекса политехнической направленности в поселке Мордово.

Александр Никитин также сообщил о строительстве в Тамбове инновационно-образовательного комплекса «Школа-Сколково-Тамбов», концепция которого связана в большей степени с информационными технологиями. На встрече сообщалось, что до 2025 года в Тамбовской области будет создано 76 840 учебных мест, соответствующих современным условиям. Обновится материально-технический комплекс школ, ликвидируются вторая и третья смены обучения, продолжат создаваться пришкольные интернаты (социальные гостиницы) для детей из удаленных сельских территорий.

Губернатор рассказал министру о развитии среднего профессионального образования, об участии региона в движении WorldSkills, соревнованиях JuniorSkills, проведении всероссийских олимпиад профессионального мастерства, подготовке профессиональных кадров в соответствии с международными требованиями, решении задач трудоустройства по полученной профессии.

Как подчеркивалось, в области продолжается реализация региональных мер поддержки педагогических работников для привлечения и закрепления молодых специалистов, подъема престижа профессии педагога.