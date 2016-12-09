Калуга, 9 декабря, 2016, 18:15 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

Заседание комиссии калужского городского парламента по муниципально-частному партнёрству под председательством Дениса Курганова состоялось сегодня, 9 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты одобрили изменения в Устав города. Поправки предусматривают отнесение к компетенции городской управы обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнёрства, согласование конкурсной документации и осуществление мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве.

Также члены комиссии обсудили перспективы заключения концессионного соглашения в отношении кинотеатра «Центральный». Ранее городской управой было решено отказаться от заключения концессионного соглашения с Фондом развития культуры из-за нарушения требований конкурсной документации. В настоящее время кинотеатр «Центральный» осуществляет свою основную деятельность по показу фильмов, а городской управой рассматривается возможность проведения повторных конкурсных процедур.

Председатель комиссии Денис Курганов поднял вопрос о дальнейшей судьбе муниципального предприятия «Кинотеатр «Центральный». Как пояснили представители управления экономики, МУП находится в стадии ликвидации, но это не препятствует осуществлению деятельности по кинопоказу.

Информация была принята к сведению.

На заседании был рассмотрен вопрос о перспективах заключения концессионных соглашений в отношении парков и скверов города. Управлением городского хозяйства сформирован перечень территорий, в отношении которых возможно заключение концессионного соглашения. Перечень включает в себя Центральный парк культуры и отдыха, бульвар имени Платова, сквер Героев, бульвар имени Комарова, сквер имени Вилонова, сквер имени Перовской и сквер имение Волкова. Согласно заключению управления архитектуры и градостроительства данные территории не подлежат застройке объектами капитального строительства, возможно лишь размещение строений и сооружений временного использования (павильоны, палатки, парковки и пр.) и объектов благоустройства.

По словам специалистов управления экономики, опыт других российских регионов свидетельствует о том, что эффективное концессионное соглашение возможно в отношении объектов капстроительства, расположенных на территории парков и скверов. Так в Ростове было заключено концессионное соглашение по строительству в парке выставочного павильона и переданы в концессию расположенные там же пассажирские причалы.

Депутат Алексей Колесников отметил, что для передачи в концессию парков или скверов, они должны обладать инвестиционной привлекательностью.

По мнению специалистов управления экономики, наибольшими перспективами в этом плане обладает Губернский парк.

Депутат Фёдор Боринских выступил с предложением изучить возможности заключения концессионного соглашения в отношении сквера Волкова. «Это не просто лицо города, но и крупная инвестиционная площадка, — считает депутат, — на которой возможно размещение плоскостных спортивных объектов, работа которых будет вестись на коммерческой основе».

Члены комиссии приняли решение детально проработать вопрос совместно со специалистами управления экономики и управления архитектуры и градостроительства.