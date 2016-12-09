Варшава, 9 декабря, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Информация о задержании корреспондента ИА REGNUM в Белоруссии Сергея Шиптенко и его коллег очень тревожная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал польский правозащитник, глава организации «Реституция Кресов» Конрад Ренкас.

Глава польской организации «Реституция Кресов» Конрад Ренкас

«Редакции, которую представляют Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, принадлежит большая заслуга в сближении народов России и Белоруссии, — сказал Ренкас. — ИА REGNUM является надёжным и ответственным источником информации, поэтому трудно поверить в публичные обвинения в адрес журналистов».

«У нас слишком мало деталей, — продолжил польский эксперт, — но есть различные сценарии: от простого недоразумения до серьёзной политической провокации и даже какой-то игры внутри белорусского правительства и аппарата безопасности».

«Тем не менее сегодня мы видим рост активности внешних центров, враждебных к Белоруссии и белорусско-российскому сотрудничеству (к сожалению, как и польско-российскому), — считает Ренкас. — Всё больше активистов, которые думают, что Белоруссия «пробуксовывает» на пути к Западу, и которые готовы организовать в Минске «второй Киев».

По мнению польского аналитика, «дружба Белоруссии и России — слишком ценна», поэтому является объектом зависти.

«Но также дружба Белоруссии и России является ориентиром для граждан других стран, в том числе поляков. Именно поэтому я надеюсь, что этот вопрос будет решён в ближайшее время, и журналисты будут освобождены», — подытожил Конрад Ренкас.

Напомним, в Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.