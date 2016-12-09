«Трудно поверить в публичные обвинения журналистам REGNUM в Белоруссии»
Варшава, 9 декабря, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Информация о задержании корреспондента ИА REGNUM в Белоруссии Сергея Шиптенко и его коллег очень тревожная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал польский правозащитник, глава организации «Реституция Кресов» Конрад Ренкас.
«Редакции, которую представляют Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, принадлежит большая заслуга в сближении народов России и Белоруссии, — сказал Ренкас. — ИА REGNUM является надёжным и ответственным источником информации, поэтому трудно поверить в публичные обвинения в адрес журналистов».
«У нас слишком мало деталей, — продолжил польский эксперт, — но есть различные сценарии: от простого недоразумения до серьёзной политической провокации и даже какой-то игры внутри белорусского правительства и аппарата безопасности».
«Тем не менее сегодня мы видим рост активности внешних центров, враждебных к Белоруссии и белорусско-российскому сотрудничеству (к сожалению, как и польско-российскому), — считает Ренкас. — Всё больше активистов, которые думают, что Белоруссия «пробуксовывает» на пути к Западу, и которые готовы организовать в Минске «второй Киев».
По мнению польского аналитика, «дружба Белоруссии и России — слишком ценна», поэтому является объектом зависти.
«Но также дружба Белоруссии и России является ориентиром для граждан других стран, в том числе поляков. Именно поэтому я надеюсь, что этот вопрос будет решён в ближайшее время, и журналисты будут освобождены», — подытожил Конрад Ренкас.
Напомним, в Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.