Воронеж, 9 декабря, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Недоразумением, которое должно быть исправлено, назвал задержание журналистов в Белоруссии депутат Воронежской областной думы, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Рудаков в беседе с ИА REGNUM.

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«Я думаю, это какое-то недоразумение, которое, надеюсь, будет поправлено», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии правоохранительными органами задержаны авторы ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондент ИА REGNUM Сергей Шиптенко, которые выступали со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM заявляет о том, что считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

«Редакция уверена, что названные действия спецслужб являются провокационным и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича», — говорится в заявлении ИА REGNUM.