Москва, 9 декабря, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Задержание журналистов российского информационного агенства в Белоруссии будет затруднять отношения с Россией и усиливать подозрительность обеих сторон — такое мнение высказал профессор, доктор политических наук Александр Скиперских. Напомним, в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Журналистам предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Белоруссии

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По оценке эксперта, белорусский политический режим жестче и авторитарнее, чем российский, и деятельность журналистов в условиях подобного режима является достаточно опасной — они находятся в зоне риска и под пристальным вниманием. «Конъюнктура отношений Белоруссии и России в последнее время ухудшается, и любые высказывания, любые попытки поставить под сомнение легитимность белорусского режима и конкретно белорусского лидера расцениваются, как попытка расстроить общий благонадежный фон, нарушить стабильность», — считает Александр Скиперских.

Политолог предположил, что в этом могут проявляться определенные «фобии» белорусского лидера, связанные с его усложняющимся положением — Александру Лукашенко приходится тратить все больше энергии на определенные политические маневры.

«То, что мы видим в публичном пространстве, — задержание журналистов — это, на мой взгляд, следствие каких-то латентных, спрятанных от всеобщего обозрения, непубличных процессов, договоренностей в кулуарах, происходящих на уровне теневой политики, о которых мы не знаем сейчас. Возможно, это реакция на скрытые процессы, участниками которых является и российская, и белорусская сторона», — считает эксперт. При этом Скиперских отметил, что невозможно говорить о том, что этот шаг будет стабилизировать отношения Белоруссии и России. «Эти процессы сложно назвать позитивными», — считает эксперт.

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