Москва, 9 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Задержания белорусскими правоохранительными органами авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко является частью «евродружбы», которой болеет часть белорусского истеблишмента. Об этом 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Александр Самохин.

BelarusStub Прозападная Белоруссия

«Безусловно, начавшиеся в Белоруссии процессы против журналистов, выступающих с критикой той части белорусского истеблишмента, которая настроена прозападнически, являются синдромом набирающей обороты болезни. Болезнь эта зовётся «евродружбой» и представляет собой большую и планомерную работу, нацеленную на незаметное разрушение остатков союзных связей между Россией и Белоруссией. Да, у нас есть Союзное государство, да, у нас де-факто отсутствуют границы, но в эшелонах белорусской власти явно присутствуют лица, очень заинтересованные в том, чтобы Лукашенко пошёл по пути Януковича», — сказал Самохин.

Он не исключил, что президента Белоруссии попросту дезинформируют: «Как это может произойти? Полагаю, что белорусскому президенту борьба подобного рода подаётся как борьба с проявлением межнациональной розни, хотя де-факто это борьба с теми, кто пытается ещё хоть как-то докричаться до Минска и рассказать, что на пороге стоит очень опасный враг, и это совсем не Россия, как это, видимо, представляют Лукашенко».

Самохин не исключил повторения «евромайдана» и в Минске: «Что будет дальше — догадаться нетрудно. Как мы помним из ситуации в Киеве, «евромайдан» сходил на нет ровно до того дня, пока кто-то из киевской верхушки вероломно не отдал приказ атаковать уже порядком поредевших на Майдане протестующих. Именно жёсткий разгон «онижедетей» стал триггером для массовых протестов начала декабря и вообще всех последующих событий. Если Белоруссия не встревожится происходящими с журналистами событиями — есть риск, что из-под неё рано или поздно могут выбить почву».

Напомним, в последние дни в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов), Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Павловцу и Алимкину предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.