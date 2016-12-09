Москва, 9 декабря, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Совфеде удивлены тем, что белорусские власти усмотрели в публикациях ИА REGNUM материалы, разжигающие национальную рознь.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Полагаю, что это недоразумение. Давно сотрудничаю с ИА REGNUM, и как-то не приходилось встречать у него публикаций, разжигающих национальную рознь», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне, член комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Франц Клинцевич, комментируя задержание корреспондента агентства Сергея Шиптенко в Минске.

«Да, нередко бывают острые материалы. Но задача журналистов в том и состоит, чтобы обратить внимание власти и общества на ту или иную проблему, так сказать, «выпятить» ее, дабы со временем она не стала бы неразрешимой. На мой взгляд, здесь, скорее всего, именно такой случай», — говорит сенатор.

«Как бы то ни было, не думаю, что с журналистами должны «разбираться» правоохранительные органы», — заявил Клинцевич.

Белорусскими властями 9 декабря задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко. На текущей неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.