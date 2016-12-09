Тамбов, 9 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного агентством RAEX (Эксперт РА), получила дипломы в номинациях «Высокая эффективность госуправления» и «Минимальный риск», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru На Региональнои инвестиционном конгрессе

Делегация Тамбовской области принимает участие в XIV Региональном инвестиционном конгрессе, который проводит RAEX. В его работе также участвуют руководители федеральных органов власти, региональных правительств, представители институтов развития, иностранных инвесторов, бизнес-ассоциаций, финансовых и инвестиционных структур, промышленных компаний.

В качестве аналитической базы выбран XXI Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Подобные рейтинги публикуются агентством более 20 лет и являются авторитетным механизмом оценки инвестиционного климата субъектов РФ. Кроме того, на конгрессе также рассматриваются лучшие практики эффективной инвестиционной политики в условиях сокращения бюджетных расходов, основные драйверы и барьеры развития бизнеса в регионах России, перспективы региональных проектных офисов как нового инструмента улучшения инвестиционного климата, эффективность действующих фондов и институтов развития по обеспечению бизнеса «дешевыми» деньгами, девальвация рубля и другие вопросы.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения представителей администраций регионов по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности. Тамбовская область получила дипломы за победу в номинации «Высокая эффективность госуправления» и за второе место в номинации «Минимальный риск».