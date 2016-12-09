Ташкент, 9 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, говорится в сообщении ЦИК республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Как отмечает ЦИК, на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий определено, что в голосовании 4 декабря 2016 года из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей, включенных в список, проголосовали 17 миллионов 951 тысяча 667 человек. «Это составляет 87,73 процента от общего числа избирателей», — говорится в сообщении.

За кандидата от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвара Садуллаевича Отамуратова проголосовали 421 тысяча 55 избирателей или 2,35% принявших участие в голосовании, за кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева проголосовали 15 миллионов 906 тысяч 724 избирателя или 88,61%, за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Абдурахмоновича Кетмонова проголосовали 669 тысяч 187 избирателей или 3,73% и за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Наримона Маджитовича Умарова проголосовали 619 тысяч 972 избирателя или 3,46%.

«Таким образом, согласно результатам, на выборах президента Республики Узбекистан, состоявшихся 4 декабря 2016 года, победил кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев», — говорится в документе.

ЦИК Узбекистана подчеркивает, что свидетельством демократичности и транспарентности избирательной кампании стало участие около 600 наблюдателей от 46 государств Америки, Европы, Азии и Африки, а также пяти международных организаций.

«Более 37 тысяч наблюдателей от политических партий также приняли участие в мониторинге избирательного процесса», — отмечает ЦИК.

Досрочные выборы президента Узбекистан состоялись 4 декабря.