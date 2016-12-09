Москва, 9 декабря, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Законопроект о запрете вступления в брак для трансгендеров Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

** RCB ** Возможность вступления в брак

Запретить такие браки предлагается на том основании, что «регистрация между такими лицами браков приводит к легализации однополых браков, что на территории России не разрешается». Кроме того, авторы указали на то, что из статьи 12 Семейного кодекса РФ следует, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Депутат Госдумы Тамара Плетнева (КПРФ) отметила, что «тема хорошая, но нам не нужна, но все есть в Семейном кодексе». Сотрудники ЗАГСа не имеют права проверять пол брачующихся — они могут только просмотреть паспорт, все остальное уже будет нарушением личной и врачебной тайн, указала глава профильного комитета.

«Прошу депутатов больше такую ерунду не вносить», — обратилась она к парламентариям.