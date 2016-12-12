Кемерово, 12 декабря, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В середине ноября Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников администрации Кемеровской области. По данным следствия, первый вице-губернатор Александр Данильченко и замглавы региона по координации работы с правоохранительными органами Алексей Иванов, «по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Уже на следующий день губернатор Аман Тулеев бросился на защиту чиновников, заявив, что «считает задержание своих подчиненных попыткой оказать давление на него самого, а также, что фигурантов дела «грамотно подставили».

Http://sibdepo.ru АО «Разрез «Инской»

По мнению Тулеева, произошедшее «было ни чем иным, как попыткой избежать забастовок и массовых увольнений и выплатить шахтерам зарплату». Правда, заявление губернатора «оказалось блефом», так как «работникам шахты, за которую арестовали его заместителей, так и не выплатили зарплату». Что касается самого разреза, то «шахта перешла в собственность «нужного» бизнесмена в июле 2016 года» (речь идет о учредителе ООО «ПТК «Уголь» Александре Щукине, также ставшем фигурантом данного уголовного дела).

За последние годы это не первый скандал подробного рода в Кузбассе, но не всех чиновников Тулеев столь активно защищает. Кстати, следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, рыночная стоимость акций «Разреза «Инской», по данным следствия, «составляет не менее 1 млрд рублей, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером». Во-вторых, в списке лиц, в отношении которых заведено дело, числятся высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе руководитель Следственного управления (СУ) СК России по Кемеровской области Сергей Калинкин, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков, старший следователь указанного отдела Артемий Шевелёв и «иные неустановленные лица».

Создается впечатление, что в администрации действующего губернатора взаимодействие с правоохранительными органами не выдерживает никакой критики, а это уже дает основание говорить об управленческом кризисе в регионе.

С «кузбасским делом» следствие разберется, но, похоже, разбираться при такой «координации работы с правоохранительными органами» придется долго. И тут, увы, тоже немало печальных примеров. Так, чуть больше года назад Главное управление МВД РФ по Кемеровской области приступило к расследованию ситуации, сложившейся вокруг многострадальной ТЭЦ Новокузнецка (ООО «Центральная ТЭЦ»), которая накопила огромные долги перед контрагентами, наиболее крупными из которых являются региональные поставщики топлива. Время идет, что в итоге? Только слова начальника ГУ МВД по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова, сказанные им в интервью ведомственной газете «Щит и меч» (см. номер от 24.11.16): «Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области расследует уголовное дело, возбуждённое по факту злоупотребления полномочиями руководителем ООО «Центральная ТЭЦ», которое в период с января 2013-го по июль 2014 года не рассчиталось за поставленный природный газ, причинив поставщику ресурса ущерб на сумму более 1,6 миллиарда рублей».

Рассказывать историю этой ТЭЦ — и смешно, и грустно. 24 сентября 2013 года ТЭЦ была продана за 10 тысяч рублей (!) некоей организации «Оптовая электрическая компания, которая зарегистрирована в Волгограде. А через год летом сто процентов ТЭЦ купила уже другая компания — «Новокузнецкие коммунальные системы» (позже «Центральная теплоэлектроцентраль»), принадлежащая «жилфонду» Новокузнецка, то есть, по сути, муниципалитету».

А дальше по сообщениям в СМИ «начались чудеса», в результате чего «поставщик газа был вынужден обратиться в правоохранительные органы». Но, судя по интервью генерала Ларионова, до конца расследования еще далеко.

База экономики Кузбасса — топливно-энергетический комплекс (ТЭК). И именно здесь, похоже, не все в порядке. К примеру, курировавший вопросы ТЭК первый вице-губернатор Максим Макин в сентябре подал в отставку якобы на время прокурорской проверки в компании «Теплоэнерго» (он там проработал 14 лет). Проверка завершилась, но на свой пост чиновник не возвращается. Сменивший его Александр Данильченко, как писалось выше, находится под следствием.

Да и с иными кадровыми назначениями продолжается чехарда. Место арестованного вице-губернатора Алексея Иванова 21 ноября занял Ерем Арутюнян. А ровно через неделю Аман Тулеев назначил и.о. заместителя губернатора по координации правоохранительных органов и органов военного управления генерал-майора полиции Алексея Кожевина. Причины такого шага в пресс-службе администрации не пояснили.

Похоже, система управления, построенная на личном и непререкаемом авторитете Амана Тулеева, дала трещину. В том же бюджетном послании губернатор призвал земляков «не паниковать», но признал, что бюджет-2017 «тревожный», его дефицит в будущем году составит почти 9 млрд. руб.

Это не удивительно. За год область в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов опустилась на 6 пунктов. Только в 2015 году, по признанию вице-губернатора Владимира Чернова, «более 650 предпринимателей и бизнесменов снялись с учета, это на 30% больше, чем в 2014 году». О показателях этого года чиновник не сообщил. Предприниматели переводят бизнес в соседние регионы.

После ареста своих заместителей глава Кузбасса серьезно обновил команду. Но проблема в том, что новые руководители, в том числе и кураторы ТЭК, столкнутся с целым комплексом старых проблем. Остается надеяться, что в их решении им помогут следственные органы, в которых, надо полагать, после недавних арестов, тоже наладится работа.