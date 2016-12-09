Уфа, 9 декабря, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко, а также авторов агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, обвиняемых властями Белоруссии в разжигании межнациональной розни, в Башкирии считают давлением со стороны органов власти.

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«Журналистская деятельность в Белоруссии в значительной степени осложнена контролем и даже давлением со стороны органов власти. На мой взгляд, объективное освещение событий, пусть и не в самом благоприятном для интеграционных процессов свете, далеко не всегда можно трактовать как «попытку вбить клин» между Россией и Белоруссией. Процессы евразийской интеграции нуждаются в объективном анализе и, полагаю, что в интересах Москвы и Минска не препятствовать этому анализу», — заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

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В Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, корреспондент ИА REGNUM Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.