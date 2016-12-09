Порошенко и Абэ слились в едином порыве антироссийских санкций
Киев, 9 декабря, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе разговора Порошенко и Абэ обсудили поддержку режима санкций против Российской Федерации. Украинский президент приветствовал позицию Японии по сохранению политики международных санкций против России, которую он назвал страной-агрессором.
В всою очередь, Абэ подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений.
Кроме того, лидеры Украины и Японии обсудили приоритетные вопросы торгово-экономического сотрудничества.
В конце разговора Абэ проинформировал Порошенко о предстоящем визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию.
Напомним, визит Путина в Японию состоится 15−16 декабря этого года. Это первый визит российского лидера за последние два года.