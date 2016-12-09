Москва, 9 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Закон, дающий возможность еще в течение трех лет бывшим гражданам СССР оформить гражданство России или вид на жительство, Госдума приняла в первом чтении и в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Minsvyaz.ru Российские паспорта

Продлевается действие норм, предусмотренных главой VIII закона «О гражданстве Российской Федерации», с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года.

Напомним, что эта глава дала право на оформление гражданства РФ двум категориям лиц. Во-первых, тем, кто имел гражданство СССР и прибыл для проживания в РФ до 1 ноября 2002 года, не приобрел гражданство РФ, но и не имеет иного гражданства или вида на жительство, либо прописки (вида на жительство) в другом государстве, также их взрослые или несовершеннолетние дети. При этом от них не требуют получать разрешение на временное проживание или вид на жительство, предъявлять данные об источнике средств к существованию, сдавать экзамен по русскому языку. Во-вторых, тем, кто до 1 июля 2002 получил паспорт гражданина РФ на законном бланке в уполномоченных органах, но их гражданство поставлено под сомнение (паспорт изъят или считается недействительным), они могут быть признаны гражданами РФ вместе с несовершеннолетними детьми.

Депутат Госдумы Александр Грибов («Единая Россия») отметил, что трехлетний срок является оптимальным. «Люди многие не предпринимают шаги по определению своего статуса из-за, может быть, неграмотности», — указал он и призвал органы госвласти разъяснять положение вещей.

В ходе дискуссии звучали предложения сделать эту норму бессрочной.