Рига, 9 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Латвии 25,5% трудоустроенных жителей получают низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране, и это самый высокий показатель в Европейском союзе, сообщает LETA.

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Как свидетельствуют данные Eurostat за 2014 год, остальные страны Прибалтики также входят в число государств ЕС с высоким удельным весом получателей низких зарплат. Так, второе место занимает Румыния (24,4%), далее следуют Литва (24%), Польша (23,6%), Эстония (22,8%), Германия (22,5%), Ирландия (21,6%) и Великобритания (21,3%). В свою очередь, меньше всего работников, которые получают маленькие зарплаты, в Швеции (2,6%), Бельгии (3,8%), Финляндии (5,3%), Дании (8,6%), Франции (8,8%) и Италии (9,4%).

В среднем по ЕС низкие зарплаты получают 17,2% работающих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опубликованному исследованию Eurostat, в мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не имели трудовых доходов. Также зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро, получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

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