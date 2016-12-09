Рига, 9 декабря, 2016, 17:15 — ИА Регнум. После открытия рынка природного газа, цены на газ в Латвии может подняться на 30%, заявил депутат Сейма, экономист Иван Зариньш, сообщает портал Mixnews.lv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

По словам Зариньша, ответственность за повышение цен на газ для латвийских потребителей лежит на правящих политиках. «Если мы открываем рынок, скорее всего, поставщик газа поменяет формулу цены и привяжет ее к рыночной ситуации: если кто-то предложит более низкую цену, то и он снизит, а если нет, то он будет поднимать цену», — считает экономист.

По его мнению, у Латвии до сих пор нет стратегии в энергетике, поэтому принимается много неверных решений. «В Латвии цена на газ привязана к цене на нефть, а люди, которые не разбираются в энергетике, просто делают какие-то популистские или тупые сравнения. Плюс, у нас до сих пор нет никакой стратегии, поэтому принимается куча решений, за которые потом дорого платим. Например, мы приватизировали Latvijas gāze (Латвийский газ). Но в отличие от наших соседей, которые проводили эту процедуру так, чтобы потом было выгоднее, мы старались загрести больше денег, а на потребителей потом возложили больше обязанностей, чтобы потом платить больше денег нынешним акционерам», — заявил Зариньш.

Напомним, в связи с открытием рынка природного газа после 3 апреля 2017 года около 400 000 домохозяйств в Латвии увидят в счетах цену за природный газ, стоимость услуг распределения (доставки газа до клиента по трубопроводам) и сумму НДС.

Согласно данным Еврокомиссии за 3-й квартал 2016 года, оптовая цена газа в Латвии была одной из самых высоких в Северной, Центральной и Западной Европе — 16,64 евро/MWh.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, перенимая европейскую модель так называемой либерализации газового рынка, правительство Латвии в недостаточной мере оценило своевременность этого решения и его последствия для страны и жителей, заявил руководитель AO Latvijas gāze (Латвийский газ), бывший премьер-министр Латвии Айгар Калвитис. Политик выразил уверенность, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии — то есть, за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас.

Напомним, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники страны. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

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