Тихвин, Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Тихвинском медицинском колледже в Ленинградской области некие силовые структуры без предварительного предупреждения студентов провели антитеррористические учения. Женщина в черном одеянии с муляжом «пояса смертницы» и мужчины в масках с автоматами некоторое время удерживали перепуганных «заложников». Об этом, как сообщает ИА REGNUM, стало известно от очевидцев событий, которые поделились своими переживаниями в соцсетях.

Https://vk.com/matrixhe «Учения» в медицинском колледже в Тихвине. Скриншот из соцсети

Свидетели утверждают, что 3 декабря во время собрания в колледже в зал ворвались люди в масках и долгое время запугивали студентов оружием и «взрывными устройствами».

«Студентов собрали в актовом зале, после чего туда ворвались люди в масках и с оружием. Среди них была женщина, одетая «шахидкой» и обмотанная взрывчаткой. Через некоторое время она сказала, что отсчет пошел и начала молиться. Было произведено несколько выстрелов в воздух. Люди были в шоке. Кто-то истерил, кого-то ставили лицом к стенке, звонить не давали. Когда одна из студенток отказалась отдать телефон (или отключить), другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит», — рассказали очевидцы событий в соцсети.

Они утверждают, что студенты колледжа не были предупреждены о проведении антитеррористических учений, из-за чего многие находились в состоянии шока. При этом отметили свидетели происшедшего, директор учебного заведения не присутствовал в зале во время этого действа.

Добавим, сообщение очевидцев было проиллюстрировано двумя фотографиями, на одной из которых был изображен идущий между рядами сидящих студентов вооруженный мужчина, на другой — женщина в чёрном с подобием взрывчатки на поясе.

В администрации региона корреспонденту ИА REGNUM заявили, что внимательно проверят ситуацию, описанную в соцсетях. «Подобные семинары о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях проводятся в разных районах Ленинградской области, местная администрация, руководство учреждений, где они проходят, а также молодежь, принимающая в них участие, предупреждаются заранее. Ранее при проведении семинаров жалоб от участников не поступало. А в отношении данного конкретного мероприятия комитетом будет проведена служебная проверка», — сообщил глава комитета по молодежной политике Ленобласти Олег Иванов.

В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета РФ по Ленинградской области, а также Тихвинской городской прокуратурой проводится проверка по публикациям размещенных в СМИ информации о проведенных учебных занятий с участием студентов в медицинском колледже в Тихвине. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, опрошены присутствующие на занятии, а также лица, организовавшие данные учения.

«Выясняем обстоятельства данной истории, чтобы дать ей правовую оценку», — добавили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что и пользователи соцсети, комментируя сообщение о таких учениях, разделились во мнениях. Большинство осудили подобные методы, но некоторые встали на защиту организаторов. «Правильные учения, в таких уже случаях ваши дети не будут паниковать, будут понимать, что делать, потому что они уже это прошли. Да, шок, понимаю, но террористы шутки шутить не будут», — написал один из пользователей.