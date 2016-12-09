Москва, 9 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Банк России предлагается наделить всем комплексом правовых полномочий, который необходим для сбора и разработки статистических данных по ряду макроэкономических показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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Сейчас ЦБ наделен полномочиями по сбору, составлению и публикации детализированной информации о накопленных остатках прямых инвестиций в Российскую Федерацию и по субъектам РФ в разрезе стран-контрагентов и видов экономической деятельности. ЦБ также занимается анализом информации о российских инвестициях в зарубежные страны. По мнению правительства РФ, полномочий ЦБ недостаточно для детального сбора необходимых данных.

В связи с этим законопроект распространяет полномочия ЦБ на такие данные статистики внешнего сектора, как платежный баланс России, международную инвестиционную позицию России, статистику внешней торговли России услугами, статистику внешнего долга, международных резервов и прямых инвестиций России. Для разработки сбалансированной региональной системы показателей иностранных инвестиций ЦБ наделяется правом самостоятельно определять перечень респондентов, порядок и формы предоставления ими статистических данных, а также самостоятельно утверждать методологию составления данных.

Для обеспечения качества учета иностранных инвестиций законопроект закрепляет за ЦБ право запрашивать и получать необходимую информацию у всех категорий респондентов, включая юрлиц, не являющихся кредитными организациями.

Ранее такую статистику в разрозненном виде собирал Росстат, передача таких функций ЦБ вполне закономерна, считает замглавы МЭР Алексей Ведев. «Данная информация крайне полезна — мы можем понять расклад по иностранным инвестициям по субъектам РФ», — сказал он.