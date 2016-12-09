Москва, 9 декабря, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Известный российский актер и кинорежиссер, глава Фонда культуры Никита Михалков обрушился с критикой на деятельность екатеринбургского «Ельцин-центра». Свою критику Михалков озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации сегодня, 9 декабря.

Archives.gov Безудержное веселье

Михалков считает, что деятельность «Ельцин-центра» разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России.

«Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей». — заявил глава Фонда культуры.

Михалков считает, что необходимо срочно скорректировать программу «Ельцин-центра», чтобы показать другую точку зрения на историю России.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день». — подчеркнул Михалков.

Кинорежиссер уверен, что у государства должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы младшие поколения понимали, что Россия теперь — великая страна.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре прошлого года. В торжественной церемонии открытия принимали участие президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства России — Дмитрий Медведев. В задачи «Ельцин-центра» входит сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века.

Предполагается, что центр должен способствовать формированию правового государства, изучению и развитию института президентства в России.