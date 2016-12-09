Великий Новгород, 9 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Новгородской области необходимо изменить нормативные акты органов местного самоуправления, регламентирующих способы расчёта и расстояния от образовательных учреждений до алкомаркетов в сторону увеличения — по аналогии с реализацией табачной продукции (не менее 100 метров). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, с такой инициативой выступил прокурор Новгородской области Андрей Кикоть на втором открытом форуме прокуратуры региона по вопросам исполнения законодательства о запрете реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

Советский антиалкогольный плакат

Кикоть попросил председателя Ассоциации муниципальных образований области, главу Крестецкого района Сергея Яковлева внести изменения в нормативные акты с учётом приоритета интересов детей. Отмечалось, что в том же Крестецком районе расстояние до торговых точек с алкоголем от школ и детских учреждений установлено местным законодательством в 30 метров. При этом, как подчеркнул прокурор, в муниципалитетах эти расстояния измеряют по-разному: где-то берут за основу радиус в определённое количество метров, где-то меряют «по дорожкам».

Прокурор также отметил рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения — с 24 в 2015 году до 33 в нынешнем году."Хотя бы один раз алкоголь попробовали около 4 тысячи учеников новгородских школ. При этом, согласно анонимным опросам, проведённым в школах, около 10% учеников систематически курят. Можно предположить, что реальное число курильщиков гораздо больше», — отметил заместитель прокурора области Андрей Гуришев.

Он заявил, что в 2015 — 2016 годах факты продажи несовершеннолетним табачной продукции территориальными органами Роспотребнадзора не выявлялись, материалы проверок от органов полиции для привлечения виновных к ответственности не поступали. Аналогичная ситуация складывается с контролем над реализацией несовершеннолетним алкогольной продукции. Зам прокурора привёл статистику привлечения к ответственности виновных за реализацию алкоголя и табака несовершеннолетним и подчеркнул, что «приведённая статистика навряд ли соответствует реальному положению дел».

К рейдам по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним прокуроры считают необходимым привлечь волонтёров из молодёжных организаций — в форуме прокуратуры приняли участие представители «Российского движения школьников» и студенческих отрядов.