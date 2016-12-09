Калуга, 9 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. О дополнительных мерах социальной поддержки молодым педагогическим работникам шел разговор 8 декабря на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Калужской области.

Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

По информации ведомства, законопроект, в частности, предлагает установить учителям до 30 лет, которые впервые приступили к педагогической деятельности и заключили договор с муниципальным общеобразовательным учреждением, имеющим низкие образовательные результаты, ежемесячную денежную выплату в размере 23 тыс. рублей.

Предполагается, что выплата будет предоставляться в случае отсутствия у педагогических работника, членов его семьи и близких родственников в собственности или пользовании жилого помещения на территории Калужской области.

Как пояснил региональный министр образования и науки Александр Аникеев, денежная выплата будет выделяться в период работы в общеобразовательном учреждении, но не более двух лет.

«Такой закон сегодня необходим, — уверена председатель комитета по социальной политике областного Законодательного собрания Наталья Логачева. — Он направлен на то, чтобы привлечь в школы молодых учителей, которые смогут дать детям достойное образование. Считаю, что дети должны получать качественные знания. С 1 сентября текущего года в регионе уже работают 55 таких педагогов, в дальнейшем планируется привлечь еще 50 молодых учителей».

Возможное нововведение вызвало недоумение у калужских учителей, которых местные власти не балуют высокой зарплатой. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM учитель высшей категории и почетный работник образования Российской Федерации Виктор Комиссаров, «говорить о достойной зарплате педагогических работников в Калужской области пока не приходится. Несмотря на заявленные данные о средней заработной плате в регионе соответствующей средней в экономике — около 36 тыс. рублей — реально учитель с высшей категорией и максимальными стимулирующими выплатами получает менее 27 тыс. рублей, а в своей общей массе у учителей зарплата чуть более 20 тыс. рублей».