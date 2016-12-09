Минск, 9 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Белорусскими властями 9 декабря задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

Victor Арест

Сотрудники правоохранительных органов прибыли по месту его жительства около 15:00, за звонками в дверь последовало отключение электроэнергии и интернета в квартире. Позднее Сергей успел сообщить, что «собирает вещи», на данный момент он не выходит на связь.

На текущей неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.

Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.