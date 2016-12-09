Ярославль, 9 декабря, 2016, 16:39 — ИА Регнум. 10−20 декабря в Ярославском музее-заповеднике будет работать выставка «Первые ярославские конфеты». Экспозиция приурочена к 135-летию кондитерской фабрики Маслениковых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее. «Сладкая» выставка — очередной этап большого музейного цикла «Государственное хранение».

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Кондитерская фабрика купцов Маслениковых была основана в 1881 году и была самой большой и успешной в дореволюционном Ярославле и во всей Ярославской губернии. Фабрика выпускала широкий ассортимент продукции: карамель «Царская», «Фин Шампань», «Раковые шейки», «Ласточка», «Грезы любви», «Гадательная» (с предсказаниями), пряники, пастила, варенье, монпансье, мармелад, печенье — не менее 150 наименований. Годовое производство составляло до 200 тысяч рублей.

Еще в начале ХХ века членами Ярославской губернской ученой архивной комиссии было собрано почти триста конфетных оберток кондитерской фабрики Маслениковых. Обертки, на которых обязательно присутствовали изображения выставочных наград, были отпечатаны в лучших московских литографиях. А в 1980-е годы потомки этой ярославской кондитерской династии передали в дар музею старинные семейные фотографии и документы, по которым мы можем восстановить историю рода Маслениковых и историю их фабрики.

Эта коллекция хранится в Ярославском музее-заповеднике и представлена на новой экспозиции.