Чебоксары, 9 декабря, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-ноябре 2016 года построено 7353 квартиры общей площадью 469,5 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 22,9%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

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Из них строительными компаниями введено 316,6 тыс. кв. метров жилья, что на 24,2% ниже уровня января-ноября 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья (316,5 тыс. кв. метров). Жители Чувашии построили за 11 месяцев 152,9 тыс. кв. метров — падение на 20,2%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 33 961 рубль. Это на 2,4% меньше к уровню января-ноября 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии из месяца в месяц падает жилищное строительство. Наибольшее снижение было по итогам января-мая (индекс составил 47,7% к уровню января-мая 2015 года). Напомним, что в Поволжье дешевеет вторичное жилье. Отрицательная динамика с января по октябрь 2016 года наблюдалась в 13 регионах округа, максимальный темп снижения стоимости жилья зарегистрирован в Чувашии. Цены на вторичном рынке выросли только в Башкирии.

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