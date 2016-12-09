Ярославль, 9 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете завершился прием документов от кандидатов на пост ректора вуза. Всего за этот пост хотят бороться 6 кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

ЯГПУ

Это и.о. ректора вуза, доктор педагогических наук Михаил Груздев, декан факультета русской филологии и культуры, кандидат педагогических наук Светлана Родонова, декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Андрей Соколов, проректор по учебной работе (заочное отделение), доктор исторических наук Александр Ермаков, начальник отдела научных исследований, доктор культурологии Александр Еремин, декан факультета социального управления, кандидат педагогических наук Дмитрий Молоков.

Интересно, что все кандидаты — гуманитарии. Долгое время ЯГПУ возглавлял математик Владимир Афанасьев.

12 декабря состоится заседание ученого совета университета, который должен утвердить список кандидатов, который будет направлен в Министерство образования и науки. Ученый совет проверит полноту представленных документов. Дату выборов и допущенных к ним кандидатов утвердит также Минобрнауки.