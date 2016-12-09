Владимир, 9 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, теперь дело касается 2,2 млн рублей.

Pixabay.com Остановить коррупцию

По версии следствия, в 2014 году Дмитрий Хвостов предложил предпринимателю помощь в утверждении проекта планировки территории застройки юго-западной части Владимира. Спустя полмесяца заместитель губернатора получил 2,2 млн рублей.

«Одновременно к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве привлечен гражданин из близкого окружения Хвостова (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Дмитрий Хвостов был задержан по подозрению в получении взятки в 1,4 млн рублей. За эти деньги чиновник якобы поспособствовал тому, чтобы социальный объект, который строительная фирма должна была возвести за свой счет, построили за деньги из бюджета. При этом в УФСБ России по Владимирской области и вовсе заявляли, что Дмитрий Хвостов брал взятки не только деньгами, но и недвижимостью.

Напомним, что Дмитрий Хвостов приехал во Владимир в 2013 году вместе с губернатором Светланой Орловой. Сначала он был ее советником, а после занял должность заместителя по строительству, которая была специально создана. Он успел уволиться до того, как стало известно о возбуждении уголовных дел. В сентябре 2016 года он написал заявление об увольнении. Позже губернатор заявила, что увольнение якобы связано со срывом сроков строительства очень важных для региона объектов. При этом еще в августе 2016 года Светлана Орлова очень лестно отзывалась о своем заместителе, не упоминая о его недоработках.